アイドルグループ「CANDYTUNE」の立花琴未（23）が18日、自身のXを更新。親知らずを抜歯したことを報告し、初めてすっぴん姿を披露した。「ご報告。なんと反対側の親知らずも抜きました」と抜歯を報告した立花。昨年9月に親知らず抜歯の報告をした投稿を引用し、伝えた。ほおが腫れあがった自撮りを公開。「痛くてメイクする余裕がなく、初めてすっぴんを」とすっぴんであることを明かし、「自撮りなので反転しております