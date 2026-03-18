自民党の磯崎仁彦参院国対委員長と立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長が18日、国会内で会談し、19日の参院文教科学委員会の開催を見送ることで合意した。既婚女性との不倫疑惑に関する松本洋平文部科学相の参院予算委員会での答弁が不十分だと立民側が問題視した。週刊文春電子版はこの日、不倫疑惑の続報を掲載。女性と衆院議員会館で不適切な行為に及んでいたとする記事内容の確認を求められた松本氏は参院予算委で「コメントは