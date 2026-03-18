【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１７日、イラン最高安全保障委員会のアリ・ラリジャニ事務局長を殺害したことについて、「我々はイラン国民に政権を打倒する機会を与えている」と述べ、イラン国民に蜂起を促した。ネタニヤフ氏は「（ラリジャニ氏は）イランを事実上支配しているギャングの頭だ」と断じ、「我々はイランの体制を揺るがしている」と強調した。イスラエルの民放「チャンネル１