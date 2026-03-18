「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が17日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。バッシングを受けていた当時の茶の反応について語った。茶が最近TikTokにはまっており、子猫と赤ちゃんの動画ばかり見ているとの話題から、パーソナリティーの「フォーリンラブ」バービーは「心が奇麗なんだね」と感心した。「汚い物見たくないんだ」と続けると、綾菜は「あん