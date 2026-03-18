黄色信号であることは変わらない右折用などの「矢印信号」が運用されている交差点では、赤信号とともに矢印が点灯した後、再び赤信号に戻る前に「黄色信号」が挟まれるパターンが多く見られます。 【黄色信号にならないことも？】これが「全方向」の矢印が点灯した信号機です（画像）この矢印信号の後に点灯する「2回目の黄色信号」において、停止状態から直進することは認められているのでしょうか。道路交通法施行令第2条