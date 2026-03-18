中国東方航空は、上海/浦東〜ストックホルム線の運航を、6月22日から再開する。月・木・土曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA330型機を使用する。所要時間は上海/浦東発が11時間10分、ストックホルム発が10時間。中国東方航空は、上海や北京、西安を拠点に、ロンドンやパリ、マルセイユ、ジュネーブ、ヴェネツィア、ローマなどへ28路線を運航している。同路線は2020年に運休して以来の運航となり、欧州の就航都市は18都市に拡