人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）不調を感じる日。部屋の掃除をして、ホコリと一緒に悪運も手放して。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）郊外の美術館が吉。静かな時間が感性とセンスを高めてくれそう。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）