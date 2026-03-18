交通事故で親を亡くした子供たちに役立ててもらおうと、南国殖産が寄付金を贈りました。南国殖産は毎年、交通事故で親を亡くした交通遺児を支援するため、社員から寄付を募っています。18日は京田清人専務が集まった10万円を県交通被災者たすけあい協会に贈呈しました。活動は今回で20回目を迎え、寄付金の総額は188万円に上ります。南国殖産には感謝状が贈られました。（南国殖産・京田清人専務）「ほんのささやかな気持ちだ