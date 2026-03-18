種子島の会社員の男性(61)と会社員の男性(51)がオンラインカジノで賭博をした疑いで2025年7月に書類送検されていたことが分かりました。店舗をもたないオンラインカジノに関する摘発は県内では初めてです。賭博の疑いで2025年7月に書類送検されたのは、種子島の会社員の男性(61)と会社員の男性(51)です。県警によりますと、男性(61)は2024年9月頃に約150万円を、男性(51)は8月頃に約140万円をそれぞれ数十回にわたってオンラ