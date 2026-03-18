バレーボールVリーグで戦うフラーゴラッド鹿児島に国内最高峰のSVリーグのライセンスが交付されました。昨シーズン、Vリーグの初代王者に輝いたフラーゴラッド鹿児島。今シーズンはVリーグの西地区3位で、プレーオフ進出を目指し、3月20日と21日にレギュラーシーズン最後の試合を控えています。来シーズンに向けて、上のカテゴリー