タレントの板野友美さんは3月18日、自身のInstagramを更新。飛行機の窓から撮影した青空ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】板野友美が撮影、飛行機の窓からの景色「素敵な青空」板野さんは「If you embrace the present, you'll end up somewhere truly beautiful（今この瞬間を大切にすれば、本当に美しい場所へたどり着ける）」とつづり、飛行機の窓越しに広がる青空と雲の写真を1枚投稿。どこまでも続く青い空と、