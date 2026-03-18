鹿児島市の百貨店で、1時間を超える行列。お目当ては全国で人気の「クリスピー・クリーム・ドーナツ」です。また、九州のグルメが一堂に集まる物産展も始まり、初日から多くの人で賑わいました。18日、鹿児島市の山形屋には待ち時間1時間を超える行列が。お目当てはアメリカに本社を置く全国で人気のドーナツの専門店「クリスピー・クリーム・ドーナツ」です。見た目のかわいらしさ