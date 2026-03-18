下関市は、今月13日に郵送した「食料品物価高騰対応臨時給付金支給のお知らせ」の一部に表記の誤りがあったと発表しました。下関市は、食料品の物価高騰に対応するため、市民1人につき6000円を給付する給付金事業を行っています。市によりますと、表記に誤りがあったのは、公金受取口座を登録している世帯主宛てに3月13日に 郵送した「支給のお知らせ」で、一部に振込先金融機関の支店名を誤って記載してしまったということです。