福山駅前にある唯一の映画館が、設備の老朽化により２０２６年６月末で閉館することになりました。「福山駅前シネマモード」は、福山駅周辺にある唯一の映画館です。２つのスクリーンがあり、大手の映画会社が配給していない若手監督の作品や個性的な映画に出会える映画館として親しまれてきました。約６０年前から入居するビルの照明や空調設備の不具合が目立つようになり、２０２６年の６月末で営業を終了し、閉