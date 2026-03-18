鹿児島で車を運転する人の悩みの種である桜島の灰。「きのう洗車したばっかりなのに、灰で車が汚れてしまった」そう感じたことがある人も多いのではないでしょうか？そんな日のガソリンスタンドにできる洗車待ちの渋滞の解消を目指した、ドライブスルーの洗車専門店が19日にオープンします。鹿児島市中山町にあすオープンするのはドライブスルーの洗車専門店です。（スタッフ）「こちらが県内初出店の
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 吉村崇に母「別の家庭あるから」
- 2. 「自殺未遂」2人揃って記憶喪失
- 3. あおり運転の男性「刀」持ち降車
- 4. クレカや電子マネー、QRなどキャッシュレス決済一部使用できず 全国で18日午後2時半ごろから 日本カードネットワーク
- 5. WBC観戦 天皇ご一家の深い愛
- 6. 妊娠隠して撮影「誰にも言えず」
- 7. 五輪選手村「本当に盛んです」
- 8. ネットの「裏技」で大規模火災か
- 9. ソニー生命元社員 顧客から借金
- 10. 日曜劇場 不可解な未回収案件
- 1. 「自殺未遂」2人揃って記憶喪失
- 2. あおり運転の男性「刀」持ち降車
- 3. クレカや電子マネー、QRなどキャッシュレス決済一部使用できず 全国で18日午後2時半ごろから 日本カードネットワーク
- 4. ネットの「裏技」で大規模火災か
- 5. ソニー生命元社員 顧客から借金
- 6. 「日本に行って後悔」嘆く外国人
- 7. 疲れにくい「スニーファー」好評
- 8. 日産工場 機械に挟まれ男性死亡
- 9. 占いインコ、ＷＢＣ優勝国を大胆予想！ラストダンスは的中するか！？前回大会は全て予想的中
- 10. 省エネ状態…相手に見切りつけた
- 1. WBC観戦 天皇ご一家の深い愛
- 2. 心筋梗塞を遠ざける生活習慣
- 3. 首相がXの投稿陳謝 車いす議員に
- 4. 娘が難病…お祓いもした父の決断
- 5. 自由貿易推進への共同声明を発表
- 6. 3.11に赤飯2100食廃棄 指摘続出
- 7. SKYPCE「AI新機能」より便利に
- 8. NHK メールの「誤送信」を公表
- 9. ホルムズ封鎖 わさビーフに影響
- 10. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
- 1. 高市首相の台湾発言 重大な転換
- 2. これほど怒ったトランプ氏…初見
- 3. イスラエル 1トン爆弾20発投下か
- 4. イランのハティブ情報相死亡か
- 5. 米 極めて異例の強烈熱波が到来
- 6. 台湾 居留証で韓国を「南韓」に
- 7. 民主主義度ランク 米国が急落
- 8. 「NATOは愚かな過ち犯している」
- 9. 台湾統一なら「エネルギー供給」
- 10. フランス観光客 とんかつに感動
- 1. KFC「鶏竜田バーガー」限定復活
- 2. 「極小の飛び石」でトラブルか
- 3. カード決済の障害復旧 原因調査
- 4. わさビーフ出荷停止か 調達困難
- 5. ソニー生命元社員 客らから借金
- 6. ガソリン価格 史上最高値を更新
- 7. 東京電力HDが急騰 非上場化も?
- 8. スルガ不正融資問題 311件は和解
- 9. 『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 、3月24日にサービス開始決定！
- 10. Commotion、NVIDIA Nemotron(TM) オープンモデル搭載のエンタープライズAIオペレーティングシステムを発表し、デジタルワークフォースの生産性拡大を促進
- 11. 西鉄バス春の新生活応援キャンペーン
- 12. 日本人は優秀? 悩みすぎて損
- 13. 高市首相 1週間で結婚決めたワケ
- 14. 「国内で満足」変わる家族旅行
- 15. 「ひろしま覆麺調査団」で考察したラーメン店がイオンモール広島府中に集結！
- 16. 【Top′s】看板商品チョコレートケーキをヒントに商品化、ワンハンドでパクっと食べる「ケーキサンド」3月19日発売
- 17. ノースフェイス「6万円のダウン」が、クリーニング代“5000円”をケチったせいでペラペラに！ 自宅の洗濯機で洗うのはNG？「節約のつもり」が“高くつく”ケースとは
- 18. MOTTERU デザインも機能もブラッシュアップ！ハンディファンに新モデルが登場
- 19. AIエージェントが、あなたの編集部になる--記事制作AIエージェント「sonata」正式版リリース【期間限定3ヶ月無料キャンペーン中】
- 20. 健全な財務状況とは? 事業運営のカギを握る資金繰りのポイント
- 1. 治らない歯 原因は「腸」に?
- 2. 新ルンバミニ 小型で超パワフル
- 3. 「X」で不具合訴える声相次ぐ
- 4. Xで障害発生か 不具合訴える声
- 5. 無印 ビジネスリュックに新製品
- 6. KDDIが200億円でIoTベンチャーのソラコムを買収！記者発表会で語られた今後の展望とは？【レポート】
- 7. iPad Pro (2020) 実機レビュー。Magic Keyboardの前にTrackpadで感動体験
- 8. Google創業者のセルゲイ・ブリン氏はGoogleで今も「ほぼ毎日」働いており、計算量の増加をカバーできるほどアルゴリズムの改善が進んでいると語る
- 9. 机の配線はこれ一つで大丈夫。Thunderbolt 5対応のUGREEN Revodokが34%オフ
- 10. DENON「DHT-S218」が連続首位！ ホームシアターシステム人気ランキングTOP10 2026/3/17
- 11. 「TOICA」のモバイルサービス始まる 「ICOCA（TOICAモデル）」として
- 12. まるでレンズ付きフィルムのようなトイデジカメ「レトロデジ90」 直販価格は8,470円
- 13. 【ケータイラボ】ソフトバンクはスマートフォンを変えるか？ X02HTデビュー
- 14. TBSが『2ちゃんねる』で情報収集か？ IPさらしの罠にひっかかる
- 15. お得すぎる格安SIMの新サービス
- 16. 最新Nexus 6P 他モデルと比較
- 17. ドスパラ、「War Thunder」のGALLERIA 推奨パソコンが登場
- 18. YouTube 個人情報を不正収拾か
- 19. 次世代Oculus Riftがついに公開。広視野角と「可変焦点」でより自然な描画を狙う
- 20. カメラが売り AQUOS最新スマホ
- 1. 五輪選手村「本当に盛んです」
- 2. 大谷翔平 オフは家族バカンスへ?
- 3. 井端監督の「采配」球界OBが批判
- 4. 副収入199億円 大谷のギャラ事情
- 5. なでしこに完敗「格差が拡大」
- 6. 侍J選手が感じた世界との差とは
- 7. 侍Jの鈴木誠也 見納めの可能性
- 8. WBCベストナイン発表 日本勢1人
- 9. 村上宗隆「完璧でした」自画自賛
- 10. ベネズエラWBC初優勝 祝日に決定
- 1. 吉村崇に母「別の家庭あるから」
- 2. 妊娠隠して撮影「誰にも言えず」
- 3. 日曜劇場 不可解な未回収案件
- 4. 尾木ママ「埋められた」厳しい声
- 5. あの「一日地獄」だった共演者
- 6. 安藤 強烈ラブコールに耳真っ赤
- 7. 加藤茶「TBS買えた」妻が明かす
- 8. 堺正章 18年前に飲酒やめた理由
- 9. ハイスクール!奇面組 千葉繁出演
- 10. RIP SLYME 22日に活動休止へ
- 1. 【松のや】″最大30％オフ″クーポンが3月19日15時で終了に。お得な9メニュー、今のうちに食べておかなきゃ！
- 2. ファミマ 食感魅力の新作パン
- 3. 子どもが「歯ブラシを噛む」理由
- 4. 毎朝4分で効率よく筋トレ習慣化
- 5. 「ダイエットビジネスの洗脳」か
- 6. 多くの夫婦が恋愛感情を失う理由
- 7. マックのハッピーセット第3弾
- 8. 「もうええわ」怒鳴られ女性怒り
- 9. 救急車呼んだのに…耳を疑った
- 10. 頭のいい子がしている究極勉強法
- 11. 着痩せも!しまむら優秀ブラウス
- 12. 中村雅俊の娘 受けた屈辱明かす
- 13. 『無難なシャツ』よりこっち！【ZARA】デザインで差がつく♡「春っぽシャツ」
- 14. オシャレな人ほど「足元がキレイ」服や靴のプロがやっている「シューズを新品同様に保つ方法」
- 15. 意外と恋愛経験豊か。清楚な印象なのに「恋多き女」の共通点
- 16. 無印良品「バウム」に無料ギフトボックスがあるって知ってた？知っておきたいおトクな使い方【今週の無印良品vol.18】
- 17. 隙間時間に 予測不能な漫画話題
- 18. 妻は教え子「ロリコンじゃない」
- 19. ポイントは「着る順番」いつものシャツで「いつもと違う」着回しテクニック
- 20. 哺乳瓶の飲ませ方で発育変わる