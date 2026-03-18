鹿児島で車を運転する人の悩みの種である桜島の灰。「きのう洗車したばっかりなのに、灰で車が汚れてしまった」そう感じたことがある人も多いのではないでしょうか？そんな日のガソリンスタンドにできる洗車待ちの渋滞の解消を目指した、ドライブスルーの洗車専門店が19日にオープンします。鹿児島市中山町にあすオープンするのはドライブスルーの洗車専門店です。（スタッフ）「こちらが県内初出店の