総額4億円近い被害SNS型投資詐欺と特殊詐欺で、石川県の金沢市と中能登町の男女3人が総額4億円近い被害に遭っていたことがわかりました。SNS型投資詐欺で2億400万円の被害警察によりますと、石川県金沢市の70代女性は2025年9月、インターネットで知り合った投資家を名乗る者からSNSのグループに招待されました。その後、利益が出たというメンバーのメッセージを見て、女性が投資を希望したところ、別のサイトに誘導され、女性は合