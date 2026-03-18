球春到来、20年目のキャンプインです。プロ野球独立リーグの石川ミリオンスターズが、シーズン開幕に向け始動しました。2026年で球団創設20周年を迎えた石川ミリオンスターズ。2025年は所属する日本海リーグで2位に終わり雪辱を誓います。18日、金沢市民野球場でキャンプインした選手は早速、シートノックなどで連携を確認しました。2026年の新入団選手は18人。星稜高校出身で元ロッテの岩下投手が加入中でも注目は、2025年まで千