タレントのギャル曽根さんは3月18日、自身のInstagramを更新。息子ともんじゃ焼きを楽しんだ様子を披露し、反響を呼んでいます。【写真】ギャル曽根の息子の姿「もうもんじゃも作れるのかと。しみじみしてた」ギャル曽根は「もんじゃ食べに行きました息子がもんじゃ作ってくれました」とつづり、息子がもんじゃ焼きをヘラで手際よく仕上げる様子を投稿。「もうもんじゃも作れるのかと。しみじみしてた、、、」と感慨深げにつづる