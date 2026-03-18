JR豊肥線の原水駅周辺の発展や半導体関連分野の人材育成などに向け菊陽町と熊本大学が16日、連携協定を締結しました。 ■菊陽町吉本孝寿町長「TSMC進出効果を波及し、その最大化を図るため新駅を中心とした先進的なまちづくりに取り組んでいる」■熊本大学小川久雄学長「地域の発展と人材育成、さらには学術研究の自立につながることを大いに期待しております」調印式では県の立ち合いの下、菊陽町と熊本大学が書面にサイン