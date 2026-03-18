サクラの開花が近付き、花見が待ち遠しくも感じる日々ですが、その開花や満開の予測にもAIが活用できる時代になっています。 【写真を見る】うちのサクラはいつ咲くの？ スマホで撮ってAIが「開花・満開日」診断熊本城と阿蘇で試してみた＜ウェザーニュースアプリの桜AI開花予想＞ ウェザーニュースアプリの「桜AI開花予想」は、つぼみの写真を撮って送ると、AIで7つの成長ランクに自動判定され、そ