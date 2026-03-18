ニコチン入りの電子タバコ、いわゆる「ニコパフ」を販売したとして書類送検された大学生が不起訴になりました。 京都府に住む男子大学生（２１）は去年１１月、ニコチン成分が含まれる液体を電気で加熱し、蒸気を吸う電子タバコ、いわゆる「ニコパフ」１０個を４万円で１８歳の男性に販売したとして、薬機法違反の疑いで大阪府警が書類送検しました。 「ニコパフ」は薬機法上の「医薬品」に分類され、日本国内では現在、譲