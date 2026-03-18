飲食店利用の34人 吐き気や発熱 熊本市内の飲食店でノロウイルスによる集団食中毒が発生し、市はこの店を2日間の営業停止処分としました。 処分を受けたのは、熊本市中央区花畑町の飲食店『酒とめし RIKI』です。 市保健所によりますと、3月12日から14日に店を利用した14グループのうち34人が、吐き気や発熱、下痢などの症状を訴えました。 市保健所は患者や従業員の便からノロウイルスが検出されたことから集団食中毒と