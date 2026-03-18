「国民会議」に設置された実務者会議で、小売りの業界団体からのヒアリングが行われ、消費税の減税について準備期間に「最低1年は必要」などと慎重な意見が相次ぎました。国民会議に設置された与野党の実務者会議はきょう、消費税の減税を実施した場合の課題を洗い出すため、スーパーや百貨店など小売りの5つの業界団体からヒアリングを行いました。自民党の小野寺税調会長によりますと、複数の団体からシステムの改修などに時間が