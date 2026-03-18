◇オープン戦オリックス―広島（2026年3月18日京セラD）オリックス野手最年長の西野が持ち前の打撃技術で魅せた。「6番DH」でスタメン出場し、1点ビハインドで迎えた2回無死一、三塁の第1打席。カウント1―1から岡本のチェンジアップを体の回転で巧みに拾い、右翼ポール際へ運んだ。「前の2人がチャンスの場面を作ってくれていたので、まずはなんとか同点にと思っていたのですが、最高の結果になってくれてよかったです