俳優の是近敦之（48）が18日までにインスタグラムを更新。吉本興業を退所することを報告した。是近は「いつも応援頂き、誠にありがとうございますこの度、私、是近敦之は2026年3月31日をもちまして24年間お世話になりました吉本興業株式会社を退所する運びになりましたことをご報告申し上げます」と発表した。続けて「尚、引き続き役者の道を歩み続ける所存でございます」と今後についてつづった。是近は「これまで同様、変わら