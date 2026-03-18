藤間爽子（31）が18日、東京・紀伊国屋ホールで翌19日に開幕する主演舞台「砂の女」合同取材会で、初共演の主演・森田剛（47）の印象を聞かれ「一見、怖そうに見えるんですけど、チャーミング。面白いことが好きな人なんだな」と評した。「砂の女」は、1962年（昭37）に発表され、翌年に第14回読売文学賞を受賞。20以上の言語に翻訳され、世界中で読み継がれる安部公房氏の不朽の名作が原作。64年には勅使河原宏監督によって映画化