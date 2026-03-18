これまで「年収の壁を超えないように」と勤務時間を減らしていた人が、最近になって働き方を見直すケースが増えています。周りを見ていても、以前ほど壁ぎりぎりに調整しない人が増えたと感じるかもしれません。 この背景には、最低賃金の上昇、人手不足、制度見直しの動き、そして将来の年金への考え方の変化があります。単に「みんなが気にしなくなった」というより、壁の前で止める働き方が以前ほど合理的ではなくな