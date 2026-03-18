年収の壁を超えると社会保険料がかかるため、今の手取りは減りやすくなります。一方で、厚生年金に入れば将来の年金額は増えます。そう考えると、「目先の手取りより、将来の年金を重視したほうが得では」と感じる人もいるでしょう。たしかに、その考え方には意味があります。 ただし、どちらを重視すべきかは、今の家計に余裕があるか、あと何年働くのか、病気や出産などへの備えをどう考えるかで変わります。 目先