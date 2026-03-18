【漫画】本編を読む大好きな母と、どこか苦手意識を抱いていた父が、同じ時期に病を告げられるという過酷な現実。そして突然始まったダブル介護。通院の付き添い、食事の用意、身の回りの世話。やることは尽きず、心も体も休まる時間はほとんどない。それでも、弱っていく両親の姿をまっすぐに見つめ続けた様子を描いた『今日もまだお母さんに会いたい』（枇杷かな子/KADOKAWA）は、がんを宣告された両親との約2年間を描いたコミ