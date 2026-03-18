バレーボール女子日本代表入りを目指す外国籍選手の帰化問題を巡り、日本協会（ＪＶＡ）の川合俊一会長（６３）が１８日、都内で報道陣の取材に応じ、意図的な関与を否定した。複数の関係者によると、日本協会（ＪＶＡ）が当該選手の国籍変更に関する書類を組織ぐるみで偽造したという。ＪＶＡ側は当該選手の所属クラブからの依頼を受け、帰化に関するプロジェクトチームを設置し、２３年１月に帰化申請の書類を提出。しかし、