昨年６月になくなった長嶋茂雄さんの追悼展「長嶋茂雄追悼展ミスタージャイアンツ不滅の背番号『３』」が１８日、日本橋高島屋Ｓ．Ｃ．本館８階ホールで開幕。巨人ＯＢの原辰徳氏、斉藤雅樹氏、元木大介氏がトークイベントでミスターとの思い出を振り返った。原氏は、高校時代に長嶋さんと初めて対面した際のエピソードを披露。甲子園出場と巨人の阪神戦の時期がかぶった際に、宿舎の食堂に務めていた女性を介して憧れの