女優の北川景子（３９）が１８日、都内で行われた黒島結菜の主演映画「未来」（５月８日公開、瀬々敬久監督）の完成披露上映会に出席した。小説家・湊かなえ氏が手がけた同名原作を基に、複雑な過去を抱えながら子どもたちに寄り添おうとする女性教師を描いた物語。父親から虐待を受けたことで心を痛めた女性・佐伯文乃を演じた北川は「ずっと前に読者として読んでいたときに『ビー玉のような目をしていた』という表現が印象に