◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３７）が先発で５回１安打無失点３奪三振と好投した。最速１４７キロの直球にカットボール、ツーシーム、スライダー、カーブ、スプリットも駆使して今季最長イニング数を難なくクリア。２月の初実戦からこれでオープン戦は３登板、計１０イニング無失点となった。先発で３回０封と好投した８日・阪神戦（甲子園）から中９日での出番。サンタナ、オス