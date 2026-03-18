◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手が１８日、先制適時打を放った。「６番・三塁」で先発出場。両軍無得点の４回１死三塁で先発・奥川の外角低め直球を拾うと、打球は右前で弾んだ。坂本は１８日の試合前までオープン戦で打率２割３分８厘だったが、１７日の同戦でも４回に中前安打をマークしており、２戦連続安打となった。１８度目の開幕スタメンに向けて結果で示した。