東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。18日は雨が降ったりやんだりで、すっきりしない天気となりました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は7℃前後となりました。最高気温は15℃ほどでしたが、日差しがなく肌寒くなりました。これからの天気です。この雨は長くても翌19日の明け方までで、その後は各地とも天気が回復に向かうでしょう。昼ごろには日差しが届くようになり、午後は青空が広がりそうです