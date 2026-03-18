訪問介護などを行う福岡県飯塚市の事業者が介護や福祉の報酬2650万円を不正請求したとして、介護と福祉の事業所の指定取り消し処分を受けることが決まりました。3月31日付で福岡県から介護と福祉の事業所の指定取り消し処分を受けるのは、訪問介護などを行う飯塚市の事業者「ヘルパーステーション虹の華」です。県によりますと「虹の華」は、少なくとも2023年4月以降、生活保護の受給者8人に対し、訪問介護を行うこと