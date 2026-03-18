中山記念で重賞５勝目を手にしたレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、クリストフ・ルメール騎手とのコンビで大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）に向かうことが決まった。１８日にキャロットクラブがホームページで発表した。選択肢を広げるためにクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、香港シャティン競馬場・芝２０００メートル）にも登録していたが、国