サウジアラビアからドバイに移動し、ドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）に出走を予定するフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の調整役、荒木助手が現地調整を続ける現況を語った。荒木助手は一昨年から３年連続でドバイでの調整を担っているが、「過去２年と同じように、馬に対しての不自由な面はありません」と口にする。ポニーなどの手配も行われ