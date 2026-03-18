全国で感染が相次いでいる「はしか」について、福岡県医師会はワクチンの接種を呼びかけています。 「はしか」は39度以上の高熱や発しんが出る感染症で、感染力が非常に強く、空気感染します。福岡県内のことしの感染者は、2月に発表された1人ですが、全国では3月8日までに100人いて、去年の同じ時期と比べるとおよそ5倍に増えています。16日に鹿児島県で感染が確認された人は、14日に福岡市のマリンメッセ福岡を訪れていたこと