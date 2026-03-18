ドイツ１部（ブンデスリーガ）でプレーするボルシアＭＧの日本代表ＦＷ町野修斗（２６）が１８日、リーグ主催のメディアラウンドテーブルに参加し、北中米Ｗ杯に向けた思いを明かした。今季はリーグ戦２５試合３得点と苦しい時期を過ごすが「Ｗ杯がなければ、何度もくじけそうになっているような難しいシーズン。でもＷ杯のためなら、どれだけ苦しくても心折れずにやれる」と話した。日本代表は１９日、イングランド（３月３１日