１月１２日のシンザン記念・Ｇ３を勝ったサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）はチャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）を予定している。１８日にキャロットクラブがホームページで発表した。３月５日に美浦トレセンに帰厩。１８日は美浦・Ｗコースで２週前追い切りを行った。