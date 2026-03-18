日本バレーボール協会（ＪＶＡ）が女子選手の日本国籍取得を巡る手続きで、事実とは異なる上申書案を無断で作成し提出していた問題で、日本協会の川合俊一会長は１８日、組織としての関与を否定した。この日都内で取材に応じ「全く指示していません。そういうことが行われないように、私は協会の会長を頼まれているので。私が何か虚偽の文章を出せという指示は、絶対にしません。メリットが何もないので」と強調した。日本協会