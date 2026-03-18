連載「どくしょとしょくぶつ」では、本と植物のある場所を訪ねて、空間と本、そしてそのあいだに流れている静かな時間をご紹介します。今回は、シンガー・ソングライターで詩人の、柴田聡子さんにインタビュー。2012年にCDデビューし、そのマルチな才能から、いまも唯一無二のポジションを確立されている柴田さん。2016年には、エルスール財団新人賞「現代詩部門」でも受賞されるなど、文学界でも活躍されています。そんな柴田さん