承諾を得て2人の女性を相次ぎ殺害した罪などに問われた男の初公判で、新たに明らかとなった被害女性の父親が当初、捜査をした神奈川県警に自殺だと説明されていたことがわかりました。承諾殺人の罪などに問われた斎藤純被告の初公判で、2015年にも横浜市内の女性を殺害した罪で追起訴されたことが明らかになりました。また、この女性の父親が供述調書で「自宅で不審な男を目撃した。娘を殺した男が遺体の様子を確認しにきたと思っ