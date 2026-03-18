◇オープン戦 巨人 - ヤクルト (18日、東京ドーム)巨人が坂本勇人選手のタイムリーで先制に成功しました。両チーム無得点でむかえた4回裏。巨人はこの回先頭の4番ダルベック選手がライトへの2塁打で出塁します。その後、5番キャベッジ選手のセカンドゴロの間に2塁ランナーが進塁。1死3塁となり6番坂本選手が初球、低めのストレートを巧みなバットコントロールでライト前にはじき返し、タイムリーヒットを記録しました。これで巨人