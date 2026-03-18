ＷＢＣ取材で米マイアミを訪れていた杉谷拳士氏が１８日、Ｘ投稿。現地で一緒だった先輩選手の驚きの姿を伝えた。「すごいストイック。。ヨシオさん朝から４時間は半端ないっす」と記し、海を臨むジムの写真をアップ。杉谷氏が自撮りする背後で、糸井嘉男氏がめちゃくちゃポップな笑顔でルームランナーを走っている。タンクトップ＆短パンの糸井氏の腕は、まるで太もものようで、筋肉の塊。驚きが広がり「朝から４時間とかマ