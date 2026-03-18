「オープン戦、日本ハム−ＤｅＮＡ」（１８日、エスコンフィールド）日本ハムの郡司裕也捕手がオープン戦初本塁打を放った。同点の四回１死一塁から、ＤｅＮＡの新外国人左腕・コックスの高め１４２キロを強振。右越えに勝ち越し２ランを放り込み「逆方向への素晴らしいバッティングでした（自画自賛）」とコメントした。悠然とダイヤモンドを回ると、ベンチ前の出迎えに“お茶たてポーズ”を披露。チームメートの北山がＷ