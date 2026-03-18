「イクラちゃん」の愛称で知られ、芸能界でも有数のアメリカ文化やバイクの愛好家でもある、歌手の井倉光一さんが、自身のインスタグラムを更新。愛車を売却することを明かしました。【写真を見る】【 井倉光一（イクラちゃん）】 「愛車リンカーンMK-T手放します！」「このパッケージのMK-Tは日本に1台しかありません！」井倉光一さんは「3年半乗った愛車リンカーンMK-T手放します！」と、投稿。続けて「このパッケージのMK-Tは日