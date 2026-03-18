立憲民主党の斎藤国会対策委員長は、18日の参院予算委員会で、過去の不倫問題について相手に“うその証言を強要”したのではないかと追及されている松本文科相に対し、「説明責任を果たすべきだ」と求めた。松本文科相は、「コメントを控える」といった答弁を繰り返した。取材に対し、斎藤氏は「事実でないなら事実でないと言っていただければ良い。答弁をあえて避ける理由が理解しかねる」と疑問を呈し、参院文教科学委員会につい