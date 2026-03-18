国民健康保険料の支払いを避けるため法人の理事に就く、いわゆる「国保逃れ」について、厚生労働省は、この問題を是正するため、社会保険に加入できる法人の役員の基準を明確化しました。国民健康保険（国保）は、個人事業主や議員らが加入していて、保険料が全額自己負担となっていますが、国保の加入者が一般社団法人の役員に就き、社会保険に切り替えるなどして、保険料の支払いを安く抑える「国保逃れ」が問題になっています。